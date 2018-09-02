Зверское убийство ученого в Николаеве: появились подробности

Сегодня, 12:39

В доме, где нашли тело ученого, ранее тоже было совершено резонансное преступление

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Тело профессора Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николая Шитюка с признаками насильственной смерти нашли в том же доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" ссылаясь на источники в Центральном отделе полиции.

Мы уже сообщали, что по предварительным данным, тело известного украинского ученого  нашли в квартире на первом этаже, которую сдают посуточно. Мужчина умер от ножевых ранений. Пока что не ясно, с кем именно находился погибший в квартире.

Как сообщалось, в ночь на 10 марта 2012 года в Николаеве трое мужчин совершили групповое изнасилование 18-летней Оксаны Макар, после чего попытались убить жертву, а потом — сжечь ее тело. Врачи боролись за жизнь девушки. Спасая несчастную, николаевским медикам пришлось ампутировать ей стопы обеих ног и правую руку.

Напомним, полиция выяснила всю правду о николаевских насильниках. Мужчины рассказали, что действовали якобы из-за страха перед милицией, а "Сегодня" выяснила, кем они работали и как жили.
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