Звездный вертеп радовал жителей в Винницкой области: среди скульптур политики и Олег Винник

Чтобы сфотогрофироваться с волхвом, похожим на певца, приезжают со всей области

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Звездный рождественский вертеп в этом году появился в Винницкой области. Библейские герои в шопке местного скульптора похожи на политиков, телеведущих и известных артистов. Прототипом одного из волхвов, например, стал Олег Винник. Теперь в городок Бар отовсюду едут фанатки певца, чтобы сфотографироваться хотя бы с "липовым" кумиром.

Рождественский вертеп в небольшом городке Бар поднял шум на всю страну. Среди трех царей можно узнать телеведущих и депутатов. И самый популярный – персонаж, так похож на Олега Винника. Вера и Надежда – фанатки певца. Со скульптурой фотографируются. Говорят, персонаж ну очень похож на их кумира:

"Такое ощущение, будто сейчас передо мной стоит настоящий Олег Винник".

Высота деревянной фигуры метр восемьдесят. Она может двигать руками и головой. На плечах – бархатная накидка. Над образом работал скульптор Владимир Заец. Еще до начала работ стал внимательно исследовать внешность певца:

"Мне нужно было, как минимум, три фотографии: это фас, анфас и в полоборота".

Сама скульптура – из липы. На изготовление мастер потратил три дня. Признается, что большего сходства достиг бы при позировании модели вживую:

"Я бы сделал точную копию, если бы сам Винник мне попозировал. Тогда бы он был один к одному".

Психолог Александра Литвинчук объясняет феномен мегапопулярности Винника просто. Мол, Олег и со сцены, и в клипах играет роль мачо-любовника, который знает, как удовлетворить потребности украинской женщины:

"Многие говорят, что Винник – это чуть ли не ангел счастья. Ну, мне кажется, здесь хорошо поработали маркетологи. И похоже, что совпало с тем, что он поэт и он очень чувствителен, знает для кого он поэт. И поэтому он набрал такую популярность".

Сфотографироваться у звездного вертепа можно до 19 января. После композицию доставят на хранение на склад.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что концерт Олега Винника "Роксолана" на телеканале "Украина" посмотрели 7,8 млн зрителей. Подобные концертные шоу до сегодняшнего дня не реализовывались в Украине и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

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