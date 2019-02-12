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Аваков презентовал в Институте мира США Стратегию деоккупации Донбасса

Вчера, 21:21

Стратегия предусматривает на отдельном выбранном участке оккупированных территорий создать демилитаризованную зону безопасности

Аваков презентовал в Институте мира США Стратегию деоккупации Донбасса Свободное мнение Стратегия предусматривает на отдельном выбранном участке оккупированных территорий создать демилитаризованную зону безопасности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время круглого стола в Институте мира (Вашингтон, США) представил Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Как сообщает пресс-служба МВД, Аваков напомнил, что Россия уже пять лет ведет против Украины гибридную войну и все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют. Поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса, сообщает 112.ua.

По словам министра, стратегия предусматривает на отдельном выбранном участке оккупированных территорий создать демилитаризованную зону безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берет под свой контроль указанный участок территории и ее границы. Правопорядок и законность обеспечиваются силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией.

"На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип – соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни", – отметил он.

Аваков подчеркнул, что при возвращении контроля над территориями, сразу решаются и экологические проблемы региона. "Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, – все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину", - считает глава МВД.

Министр отметил, что процесс деоккупации на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев.

Ранее советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк заявлял, что освобождать оккупированные территории на Донбассе украинской власти придется самостоятельно, а не с помощью миротворческой миссии ООН.

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Тег США, Донбасс, Аваков, деоккупация, деоккупация Донбасса

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