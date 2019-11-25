Взлет под прицелом

Кто стоит за информационной атакой на Владимира Зеленского и «Слугу Народа» и действительно ли новая власть так ужасна

/ Фото: facebook.com/president.gov.ua

Читая украинские СМИ и прокручивая ленты соцсетей, складывается впечатление, что нынешняя власть – худшее, что случилось в Украине за всю ее историю. "Слуги народа" предстают случайно собравшейся группой дилетантов, которые планомерно уничтожают страну, а в свободное время грызут глотки друг другу.

Но реальность несколько отличается от информационного поля. В своем видео за рулем "Теслы" Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина – это не только Facebook. И социология подтверждает слова президента: доверие к государственным институтам находится на невиданном доселе уровне.

Президенту целиком или частично доверяют 66%, Верховной Раде – 44%. А ведь еще полгода назад парламент пользовался доверием всего 4% украинцев! Примечательно, что доверие людей к центральным СМИ ниже, чем к парламенту – 42%. Не последняя причина этому – массовая публикация фейков и заказных материалов. Особо стоит обратить внимание на небольшой, но все же рост доверия к институтам, которые никогда особой любовью украинцев не пользовались – полиции, судам, прокуратуре, НАБУ.

Но, главное, украинцы с оптимизмом смотрят в будущее. 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, и только 15% имеют негативные ожидания. Это настоящий прорыв, ведь за все восемь лет проведения социологических исследований группой "Рейтинг" пессимистов всегда было в 5-7 раз больше, чем оптимистов.

/ Фото: facebook.com/president.gov.ua

Секс против коррупции

Почему же на страницах изданий и соцсетей картина выглядит противоположной? Эксперты объясняют это планомерной информационной атакой, которую ведут против Зе!команды ее оппоненты.

"Эта атака продолжается уже довольно долго. Но сейчас она превратилась в игру "Царь горы". Когда ты оказываешься на горе, против тебя объединяются все. Если мы проанализируем сейчас критику Зеленского, то увидим, что отношение к нему объединило политиков, которые стоят на диаметрально противоположных позициях", – говорит политолог Валентин Гладких.

При этом "Слугу народа" обвиняют не в многомиллионной коррупции или нарушении прав и свобод граждан. Темы для "громких" скандалов – сексизм, переписки с пранкерами, некорректные высказывания.

"Это показательный момент. Если вы критики Зеленского, то будете искать самые болезненные вопросы. Но темы, которые сегодня поднимают его оппоненты, не стоят выеденного яйца", – подчеркивает Гладких.

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В начале осени заказчики информационной атаки сделали все, чтобы представить депутатов от "Слуги народа" кнопкодавами. При этом в Зе!команде было зафиксировано всего два случая неперсонального голосования. В 2018 году 140 депутатов кнопкодавили 1270 раз – и это почему-то не стало темой скандала.

В дни "турборежима" монобольшинство успело не только побороть кнопкодавство. Снятие депутатской неприкосновенности, наказания за прогулы нардепами пленарных заседаний, рестарт НАПК, запуск Высшего антикоррупционного суда, возврат ответственности за незаконное обогащение, революция в госзакупках, первый шаг к созданию рынка земли – это далеко не полный список достижений "Слуги народа".

"Наивно было бы думать, что Зеленский быстро решит все вопросы, накопившиеся в стране за 28 лет. Но за эти полгода многие вопросы он действительно решил или хорошо в них продвинулся. Возьмем Донбасс. Пусть не так быстро, как ожидалось, но прогресс очевиден. Сам факт того, что будет встреча в "нормандском формате" 9 декабря, которой не было с 2016 года, это уже позитив", – приводит пример политолог Алексей Якубин.

То же самое касается разведения войск, обмена удерживаемых лиц, возврата захваченных в Керчи кораблей. Скорее всего, такая политика Зеленского стала важным фактором его высокого рейтинга, ведь 71% граждан считает, что Украине больше всего не хватает мира.

/ Фото: facebook.com/president.gov.ua

Будут сидеть

Предвыборный слоган "Придет весна – сажать будем" не воспринимали всерьез даже некоторые сторонники Владимира Зеленского. Тем не менее, первые результаты уже есть – пусть не в желаемом масштабе и не с желаемой скоростью. Сергей Пашинский – в следственном изоляторе, Олег Гладковский и Ярослав Дубневич – на подписке о невыезде с большими суммами залогов. Расследуется и дело пятого президента Порошенко.

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Болевая точка, по которой бьют оппоненты власти, – отношения с Игорем Коломойским. Но факт остается фактом: дело ПриватБанка далеко от разрешения в пользу бизнесмена.

"Зеленский не стал играть по устоявшимся правилам, когда принципы и позиции продаются и покупаются. В нем увидели угрозу", – отмечает политолог Андрей Золотарев.

Неудивительно, что Зеленский быстро нажил врагов на самом высоком уровне.

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"Организация скандалов требует технических возможностей и финансовых ресурсов. Наиболее вероятная версия – это делает так называемый лагерь старых политиков, у которых есть возможности и свои люди в спецслужбах. Они заинтересованы в том, чтобы создать максимально скандальное поле вокруг президента, рассорить людей из его ближайшего окружения", – рассуждает политолог Владимир Фесенко.

/ Фото: facebook.com/president.gov.ua

Заклятые друзья

Но не только потеря денег движет оппонентами Зе!команды. Есть тут и психологические причины.

"Зеленский был вне политического мира – и сразу стал политиком номер один. Это во многом уникальная ситуация. А те, кто был на политическом олимпе десятилетиями, не стали. И есть банальное раздражение: как же так!?", – считает Алексей Якубин.

Примечательно, что священная война против "зеленых" не только объединила непримиримых врагов, но и заставила их резко изменить свои политические взгляды.

"Не нужно забывать, что раньше обсуждались разные и довольно либеральные законы о рынке земли. Они инициировались в том числе и представителями старой элиты. А сейчас вдруг они выступают противниками рынка земли в принципе. Вряд ли эта позиция является искренней, учитывая, что раньше она была диаметрально противоположной", – приводит еще один пример Петр Олещук.

В ближайшее время интенсивность информационных атак будет только усиливаться: их инициаторам есть что терять.

"То, что Зеленский наступил слишком многим на хвост, очевидно. Мы видим это по фигурантам уголовных дел. Естественно, это вызывает негативную реакцию. У тех, кто проиграл, помимо политических мотивов, есть еще и мотивы борьбы за собственную безопасность", – объясняет Владимир Фесенко.

Впрочем, несмотря на попытки сбить новую власть на взлете, Зе!команда сохраняет прочные позиции. И тому есть причины, которые трудно не заметить.

"В "Слуге народа" нет традиционной круговой поруки. У них не работает принцип: друзьям – все, а врагам – закон. В отличие от предыдущих, они реагируют и не собираются скрывать, если есть проблемы со своими. Зеленский же не брал на себя обязательство привести в парламент ангелов во плоти – все они люди со своими слабостями. Но коренное отличие – в реагировании", – говорит Андрей Золотарев.

Высокий кредит доверия дает Зе!команде запас прочности перед атаками оппонентов. И если президент и его партия продолжат то, что начали в "турборежиме", у страны действительно есть шанс на перемены к лучшему.

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