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100 щелбанов или видео: подожженный мальчик из Бердянска рассказал, как все происходило

1 декабря, 17:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Все обстоятельства уже выясняют полицейские

12-летнего мальчика, которого 30 ноября подожгли друзья ради "крутого видео", перевели из Бердянска в реанимацию в Запорожье. У него ожог 30% тела – нижних конечностей, гениталий и рук.

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Об этом написала основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некарова в Instagram и опубликовала видео, где пострадавший рассказывает о произошедшем.

В публикации женщина отметила, что мама воспитывает сына самостоятельно, временно не работает, стоит на учете в центре занятости.

Мальчик рассказал, что он пришел к друзьям на ночевку. Они играли, затем один из ребят вспомнил по самопал. Парню облили штаны веществом со спиртом, а затем залили и за шиворот.

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Как оказалось, пострадавший согласился на это не по своей воле.

"Вообще я не хотел этого. Но они сказали: или 100 щелбанов, а у Кирилла такие щелбаны – с замахом и с кулака…", – сказал он.

Затем ребенку подожгли штаны. Одежда быстро загорелась, мальчик снял с себя все, что горело. После того, как вещи потушили, он пошел обливаться водой.

Сейчас все детали инцидента выясняет полиция.

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Напомним, ранее на Прикарпатье две ученицы неудачно пошутили над своими одноклассниками. Девочки подсыпали в газированную воду слабительное и угостили одноклассников.

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поджог Бердянск пострадавший
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