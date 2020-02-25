"200 скорых для Украины": cпасти жизнь младенцев

Есть такие секунды, от которых зависит жизнь младенца. И есть такие автомобили, которые оборудованы всем необходимым для помощи и спасения в экстренной ситуации, вплоть до "капсулы жизни". О том, как работают уникальные скорые Фонда Рината Ахметова, история спасения.

Запорожская областная клиническая детская больница. Бригады медиков на суперсовременном неонатальном автомобиле, полученном по проекту "200 скорых для Украины" Фонда, уже выезжали на сотни вызовов.

"Чаще всего наша помощь требуется младенцам, которые родились с недостаточной массой тела или кислородным голоданием. Этим детям нужно экстренно оказывать помощь, расправлять легкие, вводить препараты. Чаще всего – непосредственно в машине. Такие вызовы поступают практически каждый день. Но есть и довольно редкие случаи", – говорит главный врач Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко.

По его словам, ежегодно в Запорожской области рождается от 10 до 15 детей с критическими пороками сердца. Одного из малышей с таким диагнозом спасали буквально на днях.

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"В Токмаке родился мальчик с критическим пороком сердца, так называемой транспозицией магистральных сосудов. Нужно было экстренное вмешательство, потому что с таким диагнозом дети умирают в течение суток после рождения, то есть счет шел на часы. Бригада помчалась на вызов, забрали малыша, прямо в дороге подключили к системе искусственной вентиляции легких. Быстро доставили ребенка в больницу, сделали дообследование и сразу повезли в аэропорт. Уже на следующее утро мальчика прооперировали в Киеве, теперь его жизни больше ничего не угрожает", – рассказал Юрий Борзенко.

Спасать жизни детей, которые едва успели появиться на свет, невозможно без современного высокотехнологичного оборудования – кювеза, аппарата ИВЛ, систем ввода растворов, диагностических приборов... К счастью, неонатальные автомобили от Фонда Рината Ахметова оснащены всем необходимым.

"К машине просто не может быть никаких нареканий! Современная, мощная, быстрая. Есть все для того, чтобы предотвращать трагедии", – добавил врач. Реклама

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