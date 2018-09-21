Адвокаты депутата затягивают судебный процесс с запорожским изданием

Сегодня, 20:15

Юристы запросили время на получение данных, которые уже известны

Фото: 061.ua
Фото: 061.ua

В Запорожье 21 сентября судебный процесс по иску депутата областного совета Ярослава Гришина по иску к редакции местного сайта подал после публикации новости о смертельном ДТП со своим участием и отказа редакции писать опровержение некоторых деталей.

Подготовительное заседание по этому делу проходило в Шевченковском районном суде города, передает 061.ua.

Адвокаты Гришина попросили суд дать время на сбор данных о владельце доменного имени www.061.ua. Это требование вызвало удивление защитника издания, поскольку эту информацию он уже предоставил суду.

В итоге заседания стороне истца дали время на сбор необходимой для судебного процесса информации, и разрешили истребовать данные о владельце доменного имена www.061.ua. После этого был объявлен перерыв в подготовительном заседании до 18 октября.

Напомним, что ранее запорожское издание сообщило об иске депутата после новостей о ДТП участием депутата.

Ранее в запорожском издании заявляли о давлении, которое возникло после новостей о смертельном ДТП с участием депутата.

Напомним, 24 июня под Запорожьем внедорожник депутата областного совета Ярослава Гришина насмерть сбил человека. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, заявив, что сбитый мужчина был сильно пьян.
суд, Запорожье, Гришин

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