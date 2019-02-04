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Аэропорт между Днепром и Запорожьем: в сети появились эскизы

Сегодня, 19:33

Член союза архитекторов Украины выложил в сеть проекты будущего аэропорта

Проект аэропорта "Борисфен"
Проект аэропорта "Борисфен". Фото: Facebook
Аэропорт между Днепром и Запорожьем: в сети появились эскизы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/875/fb9/5c5875fb98bff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/875/fb9/5c5875fb98bff.jpg Запорожье Член союза архитекторов Украины выложил в сеть проекты будущего аэропорта

В сети появились эскизы нового аэропорта, который планируют построить на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующие фото опубликовал член союза архитекторов Украины Петр Декальчук на своей странице в Facebook.

"Аэропорт "Борисфен", СЭЗ ПРИДНЕПРОВЬЕ, Солонянский район. Первые эскизные предложение талантливой молодежи!", – подписал Декальчук свои снимки.

Как стало известно, новый аэропорт будет расположен в поселке Соленое, а строительство новых воздушных ворот планируется завершить за два года. Первое предложение по строительству уже поступило в союз архитекторов Украины.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о что, как украинские аэропорты впервые в истории превысили планку в 20 миллионов пассажиров, которых обслужили за год.

Также мы писали о том, что мэр Запорожья Владимир Буряк назвал самым важным объектом города в уходящем году новый пассажирский терминал Международного аэропорта "Запорожье".

Кроме того, сообщалось, что строители пассажирского терминала в аэропорту Запорожья уже полностью возвели каркас здания и завершили работы по настилу кровли, а также заканчивали работы по монтажу стеклянных панелей и вели прокладку коммуникаций к зданию.

Между тем, в Запорожье планировали брать кредит на строительство нового терминала аэропорта. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

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Тег аэропорт, запорожская область, Днепропетровская область

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