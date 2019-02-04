Аэропорт между Днепром и Запорожьем: в сети появились эскизы
Член союза архитекторов Украины выложил в сеть проекты будущего аэропорта
В сети появились эскизы нового аэропорта, который планируют построить на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующие фото опубликовал член союза архитекторов Украины Петр Декальчук на своей странице в Facebook.
"Аэропорт "Борисфен", СЭЗ ПРИДНЕПРОВЬЕ, Солонянский район. Первые эскизные предложение талантливой молодежи!", – подписал Декальчук свои снимки.
Как стало известно, новый аэропорт будет расположен в поселке Соленое, а строительство новых воздушных ворот планируется завершить за два года. Первое предложение по строительству уже поступило в союз архитекторов Украины.
Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о что, как украинские аэропорты впервые в истории превысили планку в 20 миллионов пассажиров, которых обслужили за год.
Также мы писали о том, что мэр Запорожья Владимир Буряк назвал самым важным объектом города в уходящем году новый пассажирский терминал Международного аэропорта "Запорожье".
Кроме того, сообщалось, что строители пассажирского терминала в аэропорту Запорожья уже полностью возвели каркас здания и завершили работы по настилу кровли, а также заканчивали работы по монтажу стеклянных панелей и вели прокладку коммуникаций к зданию.
Между тем, в Запорожье планировали брать кредит на строительство нового терминала аэропорта. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.
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