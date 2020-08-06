Акт самосожжения в центре Запорожья: что известно о погибшей девушке

Она раньше ходила в воскресную школу

Девушка, которая подожгла себя на территории римо-католического храма в Запорожье, в свое время ходила в воскресную школу при храме православной церкви, но исповедовала собственную философию, связанную с огнем.

Реклама

"Настя (погибшая девушка – ред.), будучи ребенком, ходила в воскресную школу при тогда еще Свято-Покровском храме, что на Малом рынке – сейчас это храм святых Петра и Февронии. Она была адекватная, нормальная, веселая", – рассказал протоиерей Запорожской епархии УПЦ МП Владимир Гуменюк, сообщает Укринформ.

Он предположил, что девушка посещала воскресную школу просто потому, что этого хотели ее родители. Отец Насти служил в храме при 5-й городской больнице.

"Давить на детей не нужно. У нее была своя философия, связанная с огнем. Философия эта не православная, не католическая. Я читал ее посты в социальных сетях, было много фотографий с огнем, было много протестов внутри. Вполне могу поверить в то, что она совершила самоубийство", – сказал священнослужитель.

В тренде Во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19

Напомним, утром 4 августа в Запорожье девушка облила себя горючей жидкостью и подожгла. Тело погибшей нашли возле католической церкви. Причины и обстоятельства, побудившие девушку на такой шаг, пока неизвестны.

Реклама

Ранее мы сообщали, что во время митинга под стенами Верховной Рады мужчина попытался поджечь себя. Однако сделать это ему помешали правоохранители.

Самоподжог мужчина совершил в знак протеста, чтобы привлечь внимание к проблемам с его бизнесом.

Видео: NaraziMedia

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама