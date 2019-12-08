Альтернативные источники энергии стремительно развиваются в Украине

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Сила ветра и солнца. Альтернативные источники энергии – именно за этим будущее. Ветряков в разных регионах становится все больше. Турбины-гиганты превращают природные ресурсы в свет в домах украинцев.

Они высотой как статуя Свободы. Двадцать шесть великанов возвышаются над Азовским побережьем. Это ветряная электростанция мощностью сто мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией небольшой город -, скажем, районный центр.

"В целом за год мы сможем выработать примерно 370 гигаватт "зеленой" энергии. Этой энергии достаточно для освещения, бытовых нужд порядка 200 тысяч семей", – говорит Сергей Чижевский, начальник ветроэлектростанции Орловская ВЭС.

Сергей Чижевский возглавляет станцию ​​и работает здесь с начала ее строительства. Говорит, имеет честь участвовать в улучшении экологической ситуации.

"Еще один объект "зеленой" энергетики, который позволит делать нашу страну более энергонезависимой. Развитие альтернативных источников электроэнергии является актуальным во всем мире", – говорит он.

Работа станции полностью автоматизирована. Люди только наблюдают за ветряными мельницами в диспетчерской. Каждая из турбин – на мониторе. Интересно, что в случае сильного ветра они отключатся автоматически. А когда наоборот – в атмосфере затишье – энергия будет производиться уже при скорости ветра три метра в секунду.

"В дни, когда ветерок небольшой, мы все равно можем производить и производим "зеленую" энергию даже на малых скоростях. Диаметр окружности, который описывают лопасти (ветряка – Ред.) составляет 126 метров. Если сравнить с размерами футбольного поля, это больше, чем длина поля", – объясняет Чижевский.

Орловскую ВЭС торжественно открыли в ноябре этого года. Это уже шестой объект "зеленой" энергетики, в который инвестировала компания ДТЭК.

"С завершением строительства Орловской ВЭС мощностью 100 МВт, ДТЭК достигла 1 ГВт "зеленой" генерации. А это значит, что мы сегодня можем обеспечить чистой возобновляемой энергией до одного миллиона двухсот тысяч домохозяйств, что примерно равно количеству всех домохозяйств города Киева. Также один гигаватт "зеленых" мощностей позволяет уменьшить выбросы CO2 на два миллиона шестьсот тысяч тонн, а это выбросы где-то одного миллиона автомобилей на украинских дорогах", – говорит Филипп Лекебуш, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.

Попасть на такую ​​станцию ​​- для тех, кто там не работает – настоящее событие. Здесь чувствуешь, насколько природа и человек могут сотрудничать для сохранения окружающей среды. Семья Сергея на новом рабочем месте мужа и папы впервые. Наталья также работает в сфере энергетики.

"Чтобы в каждом доме было тепло и светло, мы отдаем все свои силы. Когда муж и жена занимаются одним делом, всегда есть о чем поговорить. Есть что обсудить, общие друзья, знакомые", – делится жена Сергея Чижевского Наталья.

Чижевски вместе уже пятнадцать лет. За это время Сергей успел поработать и в Индии, и в Японии. Об этом свидетельствует семейная коллекция фотографий. На днях она пополнилась новым фото с Орловской ВЭС, как напоминанием об еще одном важном шаге в жизни семьи, компании, страны.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине ветрофермы идут в рост. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников. Более близкая цель — 11% к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВт мощности из необходимых 5 ГВт. Что касается выработки электроэнергии, то ее львиную долю принесли ветроэлектростанции.

Кроме того, мы сообщали, что комитет по ТЭК проголосовал за внедрение "зеленых" аукционов с 2020 года.

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