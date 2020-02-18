Аномальная зима: у берегов Азовского моря резвятся дельфины (видео)

Млекопитающие очень близко подплывают к берегу

/ Фото: Pixabay

У берегов Азовского моря, в районе Арбатской стрелки, резвятся дельфины. Необычное явление, как для февраля месяца, запечатлела Юлия Кольцова.

Дельфины целыми группами подплывают практически к самому берегу. По словам очевидцев, млекопитающие с удовольствием резвятся в прозрачной воде.

Как сообщал сайт "Сегодня", погода в Украине продолжает удивлять своей непредсказуемостью. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья.

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А под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром

Ранее жители Закарпатской области посреди зимы заметили необычное погодное явление – в Виноградове прошла гроза. Об этом метеоролог Игорь Кибальчич, со ссылкой на наблюдения Александра Гнетило, написал на своей странице в Facebook.

"Сезон гроз открыт! Было три грома, пеленгатор зафиксировал один, остальные были внутриоблачные", - отметил Александр.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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