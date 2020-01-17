Аномальный январь: в Украине цветут жасмин, калина и выползают "летние" жуки

В Запорожье цветет жасмин, а в Никополе распускаются деревья

/ Фото: Facebook

Погода и природа не перестают удивлять украинцев и в новом 2020 году. Аномальное тепло приводит к тому, что во всех регионах страны продолжают "просыпаться" деревья и цветы.

Так, в Никополе уже вовсю цветут лютики и распускаются почки деревьев. Кроме того, в городе в середине января пришла пора подснежников.

А в Марганце заметили "солдатиков". Насекомые, "решили", что хватит спать, пора радоваться почти весенним лучам солнца. Фото насекомых опубликовал местный журналист Владимир Садыков. По его словам, снимок сделан 15 января. В обычных условиях насекомое "клоп-солдатик" выходит из зимней спячки в марте, передает informator.ua.

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Первоцветы распустились и в Харькове. Фото весенних цветов очевидцы опубликовали в соцсетях.

А в Запорожском ботсаду зацвел жасмин голоцветковый. Редкие цветы появились на кусте при входе в ботсад.

А еще один куст, который растет в коридоре одной из теплиц, полностью покрылся цветом. Температура воздуха здесь буквально на несколько градусов выше, чем на улице. Этого растению хватило, и он буйно зацвел как весной, передает iz.com.ua.

Еще в Запорожском ботаническом саду вовсю цветет калина.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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