Авария на коллекторе в Бердянске: на ремонт требуется уже более 20 млн грн

Средства планируют выделить из резервного фонда города и области

Авария на коллекторе в Бердянске: на ремонт требуется уже более 20 млн грн 2019-02-04T16:09:00+02:00 Запорожье Средства планируют выделить из резервного фонда города и области

В Бердянске для ликвидации последствий нескольких аварий на канализационном коллекторе необходимо более 20 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

По словам работников коммунального предприятия "Бердянскводоканал", необходимо выполнить полную замену трубопровода. На работы по ликвидации аварии из городского бюджета было выделено 300 тыс. грн, также задействовано восемь единиц техники и четыре аварийные бригады в составе 35 человек.

Для дальнейших работ собственные средства у коммунального предприятия уже отсутствуют. В связи с чем местные власти подготовили и направили обращение председателю Запорожской ОГА Константину Брылю с просьбой выделить на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда 21 млн. 742 тыс. 600 грн.

Напомним, в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.

По состоянию на утро 1 февраля коллектор продолжал рушиться - на Западном проспекте начали проседать плиты. На месте аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах

Также стало известно, что ремонт канализации в Бердянске обойдется в несколько миллионов гривен. 31 января городской голова Владимир Чепурной находился в рабочей командировке в Запорожье. В ходе поездки он направил письмо губернатору области Константину Брылю, в котором попросил выделить на ремонт коллектора 8,6 млн. грн.

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