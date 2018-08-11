Авто, на котором приехали убивать "Сармата" находилось на балансе Госгеокадастра

Лицо, у которого был взят автомобиль во временное пользование не установлено

Автомобиль ЗАЗ "Таврия" 1102, на котором злоумышленники приехали убивать ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), зарегистрировано на Госгеокадастр. Об этом идет речь в постановлении Бердянского городского районного суда.

"При подготовке к совершению умышленного убийства потерпевшего в неустановленное время и у неустановленного лица (злоумышленники, – ред.) взяли во временное пользование автомобиль марки ЗАЗ "Таврия" 1102 в кузове красного цвета, регистрационный номер НОМЕР_1, который находится на балансе у ГУ "Государственный кадастр в Запорожской области", который они планировали использовать для приезда и дальнейшего отъезда с места совершения умышленного убийства", – отмечено в тексте постановления.

Как известно, следствие рассматривает три основные версии совершения преступления.

"Первая версия – преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого. Кроме того, у нас есть все основания считать, что это – заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области", – подчеркнул он.

Напомним, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.