Банда из Запорожья поставляла оружие на заказ

Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы иностранного и отечественного производства -гранатометы, автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, штык-ножи и др.

Правоохранители в Запорожье ликвидировали деятельность преступной группировки, которая занималась поставкой и сбытом огнестрельного оружия на заказ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"18 мая сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области совместно со следственным управлением, спецподразделением КОРД и при содействии УСБУ в области и под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №1 ликвидировали деятельность преступной группы в составе 8 человек, которые в течение 2017-2018 годов занимались поставкой и сбытом огнестрельного оружия на заказ", – говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения 14 одновременных санкционированных обысков, полицейские обнаружили "мастерскую". В ней участники банды занимались ремонтом и переоборудованием огнестрельного оружия для дальнейшей реализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Свободное владение оружием в Украине: разгул преступности или право на самозащиту



Также во время обысков правоохранители изъяли оружие и боеприпасы иностранного и отечественного производства, а именно гранатометы, автоматы Калашникова различных модификаций, пулеметы, пистолеты, штык-ножи, магазины и затворы к АК, более тысячи патронов различного калибра.

"Также полицейские обнаружили взрывные устройства, ручные противотанковые гранатометы (РПГ) гранаты (Ф-1 и РГД-5) и большое количество запасных частей оружия. Все изъятые предметы следователями направлены в Запорожский НИЭКЦ МВД Украины для проведения дальнейшей экспертизы", – отметили в ГУНП.

Главного фигуранта задержали. Им оказался ранее судимый житель Запорожской области 1975 года рождения.

Следователем Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия с целью установления каналов поставки и происхождения оружия, фактов его сбыта и использования при совершении преступлений.

Напомним, на Прикарпатье у жителя поселка Делятин Надвирнянского района работники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Не так давно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.