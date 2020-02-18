Банкомат в Запорожье взорвали воздушными шариками: появилось видео

Фото: 061.ua

Банкомат в отделении банка в Запорожье взорвали с помощью воздушных шариков. Видео подрыва опубликовали в местном Telegram-канале.

На ролике видно, как злоумышленники зашли в отделение с воздушными шарами. Скорее всего, в них был газ, который и спровоцировал взрывную реакцию.

Напомним, в Запорожье неизвестные взорвали банкомат в отделении банка. Местные жители говорят, что сильный взрыв прогремел около трех часов ночи. Само отделение находиться в жилом доме. Стекла и конструкции возле входа в помещение в результате взрыва разлетелись на несколько метров.

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Банкомат, находившийся в отделении, вскрыт. Там осталась только одна касета из пяти, были ли деньги в остальных — пока не известно.

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А в Николаеве ночью в воскресенье, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города.

Кроме того, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы.

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