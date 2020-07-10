Базу отдыха в Кирилловке, где отравились отдыхающие, решили продать

Продавец уверяет, что все документы в порядке

В Кирилловке Запорожской области базу отдыха "Днепровские зори", где массово отравились отдыхающие, решили продать. Владелец оценил ее стоимость в 1,5 миллиона долларов США. Об этом сообщает один из сайтов по продаже недвижимости.

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В объявлении продавец указал, что все документы в порядке. Хотя ранее правоохранители заявили, что база работала незаконно, так как открылась без необходимых разрешительных документов.

Также в описании отмечается, что продается "готовый бизнес" вместе со всем оборудованием и мебелью. База может разместить 330 человек, а большинство номеров после нового ремонта. Кроме того, имеется свой пляж протяженностью 130 метров.

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Напомним, массовое отравление на базе отдыха произошло 1 июля. Тогда в больницу попали 14 человек: 9 детей и 5 взрослых. У пациентов была средняя степень тяжести кишечного отравления. По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой.

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Ранее мы сообщали, что правоохранители начали уголовное производство по факту массового пищевого отравления на базе отдыха "Днепровские зори". Также копы провели там обыски.

Кроме того, ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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