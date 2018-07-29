Бедствие на запорожском курорте: появились фото и подробности от полиции

На Обиточной косе в Приморске Запорожской области курортникам потребовалась помощь – люди были отрезаны от материка из-за размыва дороги, который произошел после мощного ливня и шторма. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В Приморское отделение полиции 28 июля поступило сообщение о том, что более 15 автомобилей с отдыхающими не могут выехать и нуждаются в помощи на Обиточной косе. Копы вместе с бойцами ГСЧС организовали совместную спасательную операцию и оказали помощь более 40 отдыхающим.

"Сильный восточный ветер перемыл береговую линию и отрезал людей на автомобилях от проезжей части Приморского района. Более 40 граждан, среди которых были дети, оказались в ловушке", – говорится в сообщении.









Совместными действиями полиция и ГСЧС помогли выехать транспортным средствам. Кроме того, полицейские помогали водителям исправить мелкие неисправности в транспортных средствах, которые затопило водой. В результате обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в курортном Бердянске люди жаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Также мы писали, что на запорожских курортах 16 июля наблюдали необычное природное явление – торнадо, которое было зафиксировано на фото и видео.

Кроме того, у берегов запорожских курортов заметили огромных медуз, после прикосновения к которым люди получали ожоги.