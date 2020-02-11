"Бей его!": в Запорожской области люди каждое утро дерутся за хлеб (видео)

Ржаной хлеб самый полезный / Фото: Unsplash

В городе Пологи Запорожской области люди устроили драку в супермаркете. Причиной стал дешевый хлеб, за которым посетители стояли в очереди.

Как рассказали в местном Telegram-канале, люди практически каждый день занимают очереди за дешевым хлебом с 5:30 утра. Буханка белого хлеба тут стоит 2,10-4,20 гривен, а серого – 4,55 гривен.

Видео: Запорожане, Telegram

На видео видно, как люди толкают друг друга, ссорятся и вырывают хлебобулочные изделия из рук персонала.

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Ранее мы писали, что, по данным Госстата, каждый украинец съедает в год по 105 кг хлеба. Белый, серый, черный, с отрубями – каждый выбирает разный. Чтобы хлеб не портился, его нужно правильно хранить. Как это делать правильно – читайте в материале "Сегодня".

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Почему черный хлеб диетологи считают полезным для здоровья, смотрите в сюжете:

Также ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. Кроме того, новости "Сегодня" делились рецептами настоящего французского багета.

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