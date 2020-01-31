Благодаря Фонду Рината Ахметова трехлетняя Арина из Запорожья начала слышать мир

Трехлетняя Арина из Запорожья, которая потеряла слух после тяжелой болезни, уже ходит в обычный детский сад. Она снова слышит. Девочка учится разговаривать и почти не отличается от сверстников. Все – благодаря своевременно установленным слуховым аппаратам.

Арина охотно обращается к близким людям и уже может поддержать небольшую беседу.

"Она даже уже научилась отвечать на мои вопросы. Или сама спрашивает – "где? зачем? почему?" – говорит мама Арины Екатерина Ярмоленко.

Несколько месяцев назад девочке установили слуховые аппараты. С тех пор дважды в неделю она работает с логопедом.

Дома мама поощряет дочь, чтобы поддержать ее интерес к развитию речи.

"Я ее не заставляю, просто даю ей свободу. Хочет – занимается, со мной, сама, и это нормально", – говорит Екатерина Ярмоленко.

Малышка слышала от рождения, но из-за болезни частично потеряла слух. Екатерина сразу обратилась к врачу, ведь и сама имеет подобные проблемы.

"У меня родители слышат, проблемы со слухом только у меня и у моего младшего брата", – говорит мама Арины.

Слуховые аппараты, которые предоставил Фонд Рината Ахметова, девочка носит постоянно. Всего в рамках проекта "Теперь я слышу!" детям с недостатками слуха было установлено 165 современных устройств.

"Я хочу лично от себя сказать огромное спасибо Фонду Рината Ахметова! Я всегда переживала, когда она в детский сад шла – всегда плачет, домой хочет. Благодаря слуховым аппаратам, она может слышать и ее это радует", – говорит мама Арины Екатерина Ярмоленко.

Екатерина наблюдает, как жизнь дочери меняется к лучшему. Только получили аппараты – отдали Арину в обычный детский сад. Сейчас малышка почти не отличается от сверстников.

Воспитатели говорят, что только за четыре месяца использования аппаратов девочка достигла заметных результатов. Теперь, чтобы позвать или дать какое-то задание, не нужно говорит громче или касаться ребенка.

"Успехи есть, и вообще, я думаю, если к школе она накопить этот словарный запас, она будет разговаривать, стихи еще нам читать на выпускном!" – говорит воспитательница детского сада Ольга Хлебородова.

Мама признает: впереди у Арины – долгий путь. Но верит – вместе у них все получится!

"Надо иметь свою цель, желание и уверенно добиваться ее в своей жизни!" – говорит мама Арины Екатерина Ярмоленко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает пенсионерке из Красногоровки, которая живет одна во всем подъезде.

Также мы писали о том, какФонд Рината Ахметова помог услышать мир двухлетнему Даниилуиз села Мартовое Харьковской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама