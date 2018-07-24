Блокпосты на азовских курортах сработали против наркокурьеров

В Запорожской области на блокпостах азовских курортов Бердянска и Акимовского района задержали наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Так, в селе Лиманское Акимовского района остановили был остановлен автомобиль Daewoo Lanos, у одного из пассажиров которого нашли каннабис.

"У пассажира автомобиля, жителя Запорожья 1996 года рождения, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество каннабис", – сообщили копы.





На следующий день, уже на блокпосту в Бердянске у местного жителя 1987 года рождения нашли пять пакетиков с наркотическим веществом метадон.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по статье "незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств".

Напомним, ранее в Запорожской области копы обнаружили огромную плантацию снотворного мака и 62 кг головок наркосодержащих растений. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около двух миллионов гривен.

Также запорожская полиция задержала мужчину с детским носком, набитым наркотиками. У 35-летнего задержанного изъяли 39 свертков фольги с метадоном. Сам же он оказался жителем Марганца.

А ранее полиция приехала на вызов о конфликте, а обнаружила плантацию конопли. Копы получили сообщение, что во двор местного жителя пытается пробраться неизвестный, и прибыли на вызов. Во время решения конфликта они заметили, что во дворе дома заявителя растут кусты конопли в хозяйственных ведрах.