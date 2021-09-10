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"Большая стройка" на Хортице. Стало известно, когда завершат работы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
10 сентября, 12:57
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Сейчас продолжаются финальные работы
Смотровая площадка на Хортице. Фото: пресс-служба проектного офиса
Смотровая площадка на Хортице. Фото: пресс-служба проектного офиса

В День защитника и защитниц Украины, День украинского казачества и Покрова откроют отреставрированный остров Хортица в Запорожье. Все запланированные на 2021 работы будут завершены до 14 октября.

Об этом сообщили в проектном офисе возрождения острова Хортица.

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Масштабная реконструкция, начавшаяся в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", охватила как аварийный Музей истории казачества, так и локации под открытым небом.

Фото: прес-служба проектного офиса
Фото: прес-служба проектного офиса

Что отремонтировали

Крыша музея, протекавшая годами, уже спасена и превратилась в современную смотровую площадку. Сейчас завершается обустройство и декорирование фасадов. Отдельно возводят постройку у главного входа, где будут размещены кассы для продажи билетов, гардероб, санузлы.

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На большой стене Музея появится новый логотип Хортицы с подсветкой, вокруг высадят деревья и проложат дорожку к общественному пространству "Казачий круг" и комплексу "Запорожская Сечь".

"Казачий круг" уже функционирует: в конце лета здесь прошел музыкальный фестиваль ZOUND 2021, который посетили более 15 000 гостей. В ближайшее время на Круге установят лавочки и подсветят скульптуры.

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Лазерное шоу и смотровые площадки: три вещи, которые нужно увидеть на новой Хортице

Холм с флагштоком и смотровой площадкой уже принимал первых посетителей в День флага и День независимости. Сейчас продолжаются финальные работы: П-образные конструкции уже обеспечивают освещение тропы вверх, скоро сделают инклюзивные трехуровневые поручни для детей, людей с инвалидностью на колясках и для людей почтенного возраста".

Также 14 октября на Хортице представят уникальное лазерное шоу, созданное с помощью группы "Метинвест", которая участвует в реконструкции острова.

Фото: пресс-служба проектного офиса
Фото: пресс-служба проектного офиса

Напомним, по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской Хортица станет полностью инклюзивным пространством. Все внутренние и внешние локации, включая пешеходные дорожки, спроектированы с соблюдением современных норм доступности.

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