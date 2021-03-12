"Большая стройка": самый мощный в Европе плавкран приступил к уникальной работе на мосту в Запорожье

С его помощью были смонтированы две монтажные опоры и одна временная опора

Плавкран LK-800, который прибыл в Запорожье из Стамбула для строительства мостового перехода через Днепр, начал свою работу в рамках программы "Большая стройка". Об этом сообщает Facebook-страница Службы автомобильных дорог Запорожской области.

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Кран задействован на строительстве вантового моста (сооружения №10 автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье). С его помощью были смонтированы две монтажные опоры и одна временная опора, на которые в дальнейшем будут монтировать секции пролетного строения моста.

Как объясняет Служба автомобильных дорог, первой была смонтирована монтажная опора №4, весом 357 тонн. Для ее установки плавкран сделал две ходки: сначала перевез и смонтировал нижний ярус опоры, а затем верхний. Монтажную опору МО-1 (413 т) и временную ПО-2 (341 т) LK-800 перевез за два раза – исполнил одну ходку на каждую опору.

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Также плавкран LK-800 перевез 500 т элементов металлоконструкций пролетного строения в пролете 6-7 моста. Расстояние в одну сторону, которое кран преодолевает для перевозки грузов, составляет 7 км.

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"Таким образом, по состоянию на 11 марта, плавкран LK-800 уже прошел более 30 км по Днепру, сделав 5 ходок, и перевез на своем борту 1611 тонн металлоконструкций, 1111 из которых были смонтированы именно с помощью мощной грузоподъемной системы", – говорится в посте.

По данным Службы, кран LK-800 – самый мощный в Европе в классе компактных речных кранов с низкой осадкой. Его грузоподъемность после модернизации составляет 800 т.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко вместе с главой Укравтодора Александром Кубраковым выразили готовность завершить работы на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве за один строительный сезон. С соответствующим предложением они обратились к столичной власти.

Ранее мы писали о том, как в Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта. После двух лет ремонтных работ Центральный мост через Днепр полностью сдали в эксплуатацию.

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