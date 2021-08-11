Большинство мертвые и разлагаются. В Кирилловке показали "кисель" из медуз в море – видео

В курортной Кирилловке Запорожской области все еще много медуз в море. Владельцы баз отдыха пытаются спасти бизнес и уверяют, что медуз уже нет, однако отдыхающие публикуют обратную информацию.
Об этом сообщает "Риа Мелитополь".
Медузы вернулись. Свежие фото с курортной Кирилловки
Собеседник сайта показал видео с прогулки на катамаране. На записи видно, что за бортом море кишит медузами.
"Вода за бортом и в 20 и в 30 метрах от берега не только не стала чище, а наоборот представляет собой сплошное месиво – "фарш из медуз", - утверждает он.
По словам автора, большинство из медуз дохлые и начали разлагаться, так что запах у воды тоже не лучший.
В комментариях под этим видео усомнились, когда его снимали. Автор записи ответил, что полчища медуз сняли 10 августа, а на следующий день их стало еще больше.
Что делать, если ужалила медуза
Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот. Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.
На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:
- В случае контакта принять антигистаминный препарат.
- Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
- Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.
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