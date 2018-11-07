Черный кот помог запорожской полиции найти пропавшую девочку

В Запорожской области полицейские сумели найти 13-летнюю девочку, которую разыскивали родители, благодаря черному котенку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции региона.

Как говорится в сообщении, школьница решила уйти из дома, но взяла с собой любимого питомца – черного котенка в клетке. Именно благодаря этой "примете" стражам порядка и удалось обнаружить ребенка.

"На улице Космической полицейские заметили 13-летнюю девочку, сидящую возле многоэтажки, которая держала в руках клетку, где находился черный кот", – заявили в пресс-службе.

Пообщавшись с девочкой, патрульные поняли, что это именно тот ребенок, которого разыскивают по всему городу. Школьницу сразу же доставили в Шевченковский отдел полиции и сообщили родителям о месте ее пребывания.

Напомним, ранее в Тернопольской области в лесу более 19 часов искали пятилетнюю девочку, которую родители потеряли, собирая грибы.

А в Одесской области женщина сбежала в лес с больным младенцем и провела там всю ночь. Когда утром ее разыскали, ребенка госпитализировали, но спасти его жизнь врачи не смогли - малыш умер.