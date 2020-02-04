Четверо юных жителей Запорожья объявили войну свалке

Четверо юных жителей Запорожья решили привлечь внимание к одной из проблем города, сообщает "Ранок з Україною".

Просто в центре Запорожья, в старом котловане, появилась настоящая свалка. И с каждым днем хлама здесь все больше и больше. Ребята создали петицию на сайте горсовета, а затем, в соцсетях, опубликовали видеообращение к жителям города, чтобы вместе заставить власть ликвидировать свалку как можно скорее.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Запорожье начал работу "умный" мусоровоз. Это грузовик для сбора мусора, который оборудован специальными датчиками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. По словам специалистов, с помощью видеокамер они могут контролировать ситуацию на объектах, а также работу персонала.

Также мы сообщали о том, что в Запорожье было решено установить "европейские" мусорные баки. Замену мусорных баков решили произвести во всех районах города.

По словам коммунальщиков Запорожья, новые оцинкованные контейнеры – прочные, долговечные, они не сгорают и не лопаются.

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