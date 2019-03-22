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Четыре школы Запорожья вошли в ТОП-100 лучших в Украине

Сегодня, 12:20

Рейтинг был составлен по результатам внешнего независимого тестирования

Четыре школы Запорожья вошли в ТОП-100 лучших в Украине
Четыре школы Запорожья вошли в ТОП-100 лучших в Украине. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Четыре школы Запорожья вошли в ТОП-100 лучших в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b5/b36/5c94b5b36c502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b5/b36/5c94b5b36c502.jpg Запорожье Рейтинг был составлен по результатам внешнего независимого тестирования

Четыре школы Запорожья по результатам внешнего независимого оценивания попали в рейтинг ТОП-100 лучших в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

Так, 21 марта в мэрии состоялось расширенное заседание руководителей школ. В ходе мероприятия директорам школ вручили почетные грамоты.

Среди победителей по результатам внешнего независимого тестирования оказались школы № 28, 31, 93, а также Классический лицей. При составлении рейтинга учитывали средний бал выпускников.

Напомним, в нынешнем году, согласно графику, внешнее независимое оценивание будет проходить с 21 мая по 13 июня. По информации Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 12 марта 2019 году на ВНО зарегистрировались 243 122 человека, что составляет 73% от ожидаемого количества участников этого года.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования. Также сайт "Сегодня" пообщался с известным украинским педагогом, лучшим учителем страны за 2017 год Паулом Пшеничкой.

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Тег школы, рейтинг, Запорожье

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Сегодня

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