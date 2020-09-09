Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

COVID-19 пробрался в прокуратуру Запорожской области: кто заболел

9 сентября, 16:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Среди инфицированных беременная женщина

В Запорожье у руководителя областной прокуратуры Владимира Калюги и двух его заместителей обнаружили коронавирус.

Реклама

О том, что областной прокурор находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, на своей странице в Facebook сообщил бывший нардеп Игорь Артющенко.

"В Запорожье областной прокурор находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, заболели его заместители и рядовые сотрудники. Одна работница беременна и находится в больнице с высокой температурой. По сути, работа областной прокуратуры парализована", – сказал он.

Как сообщает "Укринформ", ссылаясь на собственные источники в местной ОГА, на выходных (5-6 сентября) Калюгу действительно подключали к аппарату ИВЛ, но сейчас необходимости в аппарате больше нет.

Кроме того, опасную инфекцию диагностировали у чиновницы из Департамента социальной защиты населения ОГА и руководителя Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

В тренде
Пропавших на Донбассе военнослужащих нашли мертвыми: подробности
Реклама

Отметим, за последние сутки, 8 сентября, в регионе зафиксировали 60 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в регионе 2041 лабораторно подтвержденный случай заболевания.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области в детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса.

Также напомним, в Запорожье школы и детсады массово закрывают на карантин.

Кроме того, министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье прокуратура инфекция вспышка заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всего
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всегоЭкономика
Под Запорожьем с моста сбросили пожилого мужчину: запрещал байкерам кататься
Под Запорожьем с моста сбросили пожилого мужчину: запрещал байкерам кататьсяЗапорожье
В Запорожской области расстреляли микроавтобус: что известно
В Запорожской области расстреляли микроавтобус: что известноЗапорожье
В Запорожье школы и детсады массово закрывают на карантин
В Запорожье школы и детсады массово закрывают на карантинЗапорожье
В Запорожье девушки устроили раздачу
В Запорожье девушки устроили раздачу "бесплатных обнимашек": видеоЗапорожье
В Бердянске класс отправили на карантин сразу после 1 сентября
В Бердянске класс отправили на карантин сразу после 1 сентябряЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять