COVID-19 пробрался в прокуратуру Запорожской области: кто заболел

В Запорожье у руководителя областной прокуратуры Владимира Калюги и двух его заместителей обнаружили коронавирус.

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О том, что областной прокурор находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, на своей странице в Facebook сообщил бывший нардеп Игорь Артющенко.

"В Запорожье областной прокурор находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, заболели его заместители и рядовые сотрудники. Одна работница беременна и находится в больнице с высокой температурой. По сути, работа областной прокуратуры парализована", – сказал он.

Как сообщает "Укринформ", ссылаясь на собственные источники в местной ОГА, на выходных (5-6 сентября) Калюгу действительно подключали к аппарату ИВЛ, но сейчас необходимости в аппарате больше нет.

Кроме того, опасную инфекцию диагностировали у чиновницы из Департамента социальной защиты населения ОГА и руководителя Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

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Отметим, за последние сутки, 8 сентября, в регионе зафиксировали 60 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в регионе 2041 лабораторно подтвержденный случай заболевания.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области в детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса.

Также напомним, в Запорожье школы и детсады массово закрывают на карантин.

Кроме того, министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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