COVID-19 в Мелитополе: инфекцию обнаружили у двоих подростков

За сутки в городе подтвердили три случая заражения

В Мелитополе Запорожской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у двух подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Мелитопольского городского совета.

"В городе Мелитополе за минувшие сутки подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 2 детей 16-17 лет", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что эти пациенты лечатся дома, под присмотром своих семейных врачей. Все они контактировали с зараженными COVID-19. Всего же в Мелитополе коронавирус подтвердили у 13 человек. Одного из пациентов удалось вылечить.

Реклама

"Призываем всех жителей города соблюдать ограничительных мер, правил личной гигиены. По возможности, оставайтесь дома. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу и оставайтесь дома", – обратились к людям в горсовете.

На данный момент в Запорожской области коронавирус лабораторно подтвердили у 22 человек. Шесть из них удалось вылечить.

В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Ранее мы писали, что министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина в Украине, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в стране, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Также мы публиковали карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама