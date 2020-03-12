Цветы, игрушки и сотни людей: в Запорожье простились с 8-летней девочкой, которую убило скульптурой (фото)

В Запорожье прошли церемония прощания и похороны восьмилетней Ани Ждан, которая погибла в результате падения статуи в одном из городских парков.

Проститься с ребенком к дому, где жила девочка, пришли сотни людей. Кроме родственников, были и одноклассники Ани, и жители города, возмущенные этой нелепой смертью.

"Возле дома, где живет семья Ждан, собрались люди. В этот момент уже более 300 человек, люди еще подходят. Кроме родственников здесь и одноклассники девочки, и даже дети, которые ходили с Аней в один детский сад, и просто неравнодушные горожане", - сообщает местное издание Ipnews.

Анну Ждан похоронили на кладбище Святого Николая. Представителей городской власти, как и просили родители девочки, на прощании не было, сообщает Forpost.

Напомним, что трагедия произошла 8 марта: в парке "Дубовый гай" на ребенка упала 200-килограммовая скульптура медведя, которая не была закреплена. Малышку доставили в реанимацию, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В ходе досудебного расследования копы выяснили, что гибель девочки в парке стала следствием невыполнения обязанностей одним из чиновников.

"Полицейские установили, что один из заместителей директора парка не выполнил возложенные на него обязанности по контролю за безопасным состоянием парка, а именно – не переместил демонтированную скульптуру в безопасное место хранения. В результате это привело к трагическим последствиям", - сообщил замначальника областного управления Нацполиции Олег Григоров.

11 марта чиновнику сообщили о подозрении. Следователь готовит обращение в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что после гибели девочки жители Запорожья начали нести игрушки и цветы в память о погибшей.

Позже стало известно, что руководство парка уже отстранили от исполнения обязанностей. В городе проверят все площадки отдыха для детей и аттракционы. С нерадивыми руководителями и предпринимателями будут разорваны все контракты.

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