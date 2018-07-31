Дело об отмывании 200 млн грн через конвертцентр передали в суд

Сегодня, 19:57

Запорожские правоохранители обвиняют злоумышленников в организации преступной группы

Фото: facebook.com/sfs.kyiv
Фото: facebook.com/sfs.kyiv

В Запорожье правоохранители передали в суд обвинение против членов преступной группы в организации межрегионального конвертационного центра.

Как сообщает Государственная фискальная служба, сотрудники налоговой Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры уже закончили досудебное расследование.

Правоохранители выяснили, что обвиняемые создали несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые в течение 2016-2018 годов прошли около 200 млн гривен.

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В данном уголовном производстве утвержден обвинительный акт по факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группой (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины), который и был направлен в суд.

Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им. 

Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.
Запорожье, налоговая, прокуратура, обвинение, отмывание денег, ГФС, конвертцентр

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Источник:

"Сегодня"

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