День Победы в Запорожье: копы рассказали о запрещенной символике

Сегодня, 14:38

Полицейские семь раз выписывали штрафы за запрещенную символику

Фото: AFP
Фото: AFP

В Запорожской области 9 мая на мероприятиях в честь Дня Победы полиция выписала семь административных протоколов гражданам за использование запрещенной символики.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, всего по региону прошло 123 мероприятия, в которых участвовало около 20 тысяч человек.

"Попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой и совершать любые провокации полицейские прекращали сразу… Всего в ходе проведения массовых мероприятий было выявлено семь фактов использования запрещенной символики", – говорится в сообщении.

С нарушителями полиция проводила беседы и составляла в отношении них административные протоколы. После массовых мероприятий поступили еще два вызова.

Так, в Мелитополе заявляли о том, что на балконе одного из домов висит красный флаг с серпом и молотом, а в Днепрорудном по улице Центральной ездят мотоциклисты с флагами с запрещенной символикой.

"В обоих случаях лица правонарушителей установлены, они были приглашены в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Запрещенные флаги изъяты", – сообщили копы, добавив, что, поскольку политических или провокационных мотивов у нарушителей не было, с ними обошлись только профилактической беседой.

Напомним, в Украине на День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, к обеспечению правопорядка привлекались более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Также украинцев предупредили о том, что 8 и 9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики находятся начеку и отрабатывают навыки по пресечению провокаций.
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"Сегодня"

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