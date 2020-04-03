Депутат из Мелитополя, у которой нашли коронавирус, рассказала о жизни в изоляции

В Запорожской области депутат городского совета Мелитополя Ирина Славова, у которой было подтверждено инфицирование коронавирусом, рассказала о своих симптомах и течении болезни во время изоляции.

По ее словам, во время изоляции ни в коем случае нельзя поддаваться панике, сообщает "РИА Мелитополь".

"Ни в коем случае, не бойтесь и не паникуйте. Это не какая-то зараза, а обычная простуда. Все похоже на ОРВИ. Просто этот вирус еще не исследован. У каждого – разные симптомы. У меня, к примеру, только один день с субботы на воскресенье была температура 38, и один день кашель, также болели глаза и уже три дня я не ощущаю запаха", – рассказала она.

Славова добавила, что один день у нее болел желудок, но, по ее мнению, "у каждого организма своя реакция на этот вирус".

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"Когда все симптомы прошли, и я даже готова была выйти на работу, пришли результаты тестов. И выяснилось, что у меня коронавирус. И, вот, тут-то у меня и начался панический страх и атака до одышки. Я теперь понимаю, почему люди умирают. Им, когда сообщают, что у них коронавирус, они тут же начинают паниковать. Они думают, что их никто не вылечит", - заявила депутат.

Женщина предложила "просто слушать свой организм".

"Я понимаю, что у меня проблемы с сердцем, поэтому от паники чувствовала нехватку воздуха. Все это прошло, когда я успокоилась", – заверила она.

Славова посоветовала также "меньше накручивать себя просмотрами сообщений в соцсетях и в СМИ в период болезни".

"Думаю, что в реальности коронавирусом болеет куда больше людей, чем по статистике. Если бы мне тест не сделали, я бы и не поняла, что это коронавирус. Чувствовала себя я нормально, а заразиться этим может каждый где угодно. Ведь за границей в последние время я не была", - резюмировала она.

Напомним, что в Минздраве выступили за ужесточения карантина в Украине, чтобы как можно легче пережить пик коронавируса, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Также мы публиковали карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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