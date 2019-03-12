Депутатов Запорожского облсовета созвали на внеочередную сессию
На 14 марта в Запорожском облсовете назначено рассмотрение 47 документов
В Запорожском областном совете объявили о проведении внеочередной сессии – депутатов призвали собраться 14 марта для рассмотрения 47 документов.
Как сообщили в пресс-службе облсовета, на повестку дня будут вынесены вопросы назначения руководителей коммунальных предприятий.
Также стало известно, что большинство проектов решений предусматривает внесение изменений в ранее принятые областные программы.
Напомним, ранее депутаты Запорожского облсовета подготовили обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно внесения изменений в госбюджет на 2019 год. В документе идет речь о необходимости выделить дополнительные средства для региона в связи с ухудшением ситуации в Азовском море. Так, после введения военного положения и российской блокады Азова, значительно уменьшились поступления в местные бюджеты.
Также мы писали о том, какую зарплату получает председатель Запорожского областного совета – Григорий Самардак. По данным, опубликованным в Едином государственном реестре деклараций, его доход в 2017 году превысил 100 тысяч гривен.
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