Для рейтинга: в Запорожской области копы придумывали и "раскрывали" преступления

В Запорожской области правоохранители придумывали преступления, а затем привлекали к ответственности заведомо невиновных людей, заставляя их давать соответствующие показания. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

"Следствием установлено, что полицейские, для повышения личных показателей в раскрытии преступлений, договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические вещества", – говорится в сообщении ГБР.

Затем копы придумывали заявления от граждан о преступлениях и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщение о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.

В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции. В случае доказательства вины обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили.

Кроме того, работников патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

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