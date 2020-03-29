Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Для рейтинга: в Запорожской области копы придумывали и "раскрывали" преступления

29 марта, 10:21

Татьяна Очеретяна

Злоумышленники заставляли людей давать показания в обмен на наркотики

В Запорожской области правоохранители придумывали преступления, а затем привлекали к ответственности заведомо невиновных людей, заставляя их давать соответствующие показания. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

"Следствием установлено, что полицейские, для повышения личных показателей в раскрытии преступлений, договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические вещества", – говорится в сообщении ГБР.

Затем копы придумывали заявления от граждан о преступлениях и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщение о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.

В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции. В случае доказательства вины обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили.

Кроме того, работников патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
преступление Запорожская область Нацполиция

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика
Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в Украине
Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в УкраинеУкраина
За сутки в Украине выявили более 90 зараженных коронавирусом: новые данные МОЗ
За сутки в Украине выявили более 90 зараженных коронавирусом: новые данные МОЗУкраина
Туристы из Египта и Куршевеля
Туристы из Египта и Куршевеля "ввели" в Запорожье чрезвычайную ситуациюЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...