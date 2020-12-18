Дома стоят в воде: фото последствий шторма в Кирилловке

В поселке Кирилловка Запорожской области более недели бушевал шторм. В результате затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.
Журналисты "Сегодня" побывали на месте инцидента.
Море забрало около тридцати метров пляжа, волны разбили строения, пляжные тенты и раздевалки на побережье.
Сегодня, 18 декабря, непогода утихла, на море полный штиль. Пострадавшие пансионаты сразу начали восстановительные работы.
Сообщалось, что во время шторма порывы восточного ветра достигали 25-30 м/с, а волны поднимались до 2 метров, накрывая берег.
Также ранее последствия мощного шторма в Кирилловке показали с квадрокоптера.
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