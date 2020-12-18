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Дома стоят в воде: фото последствий шторма в Кирилловке

18 декабря, 17:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В местных пансионатах уже начали ликвидировать последствия

В поселке Кирилловка Запорожской области более недели бушевал шторм. В результате затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.

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Журналисты "Сегодня" побывали на месте инцидента.

Море забрало около тридцати метров пляжа, волны разбили строения, пляжные тенты и раздевалки на побережье.

Сегодня, 18 декабря, непогода утихла, на море полный штиль. Пострадавшие пансионаты сразу начали восстановительные работы.

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Сообщалось, что во время шторма порывы восточного ветра достигали 25-30 м/с, а волны поднимались до 2 метров, накрывая берег.

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Также ранее последствия мощного шторма в Кирилловке показали с квадрокоптера.

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шторм Запорожская область кирилловка
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