Дорога домой длилась три года: в Запорожье встретили освобожденного "крымского диверсанта" Панова

Он выглядит уставшим, но счастливым

Сегодня, 21 сентября, в Запорожье встречали освобожденного из плена узника Кремля Евгения Панова, которого ранее в больнице проведал режиссер Олег Сенцов. На площади Героев земляка ждали представители 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, ветераны АТО и ООС, а также неравнодушные запорожцы.

Об этом сообщает Укринформ.

"Планов много. Очень благодарен всем, кто переживал за меня, писал письма, поддерживал. Спасибо за шикарную встречу", – сказал Панов.

Он выглядит уставшим, но счастливым. Говорит: дорога домой длилась три года и один месяц.

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По словам жены Панова Екатерины, врачи сказали, что нужна длительная реабилитация, но главное, что Евгений дома.

"Чувствую радость за Евгения, гордость. Человек прошел такое испытание... Хочу пожелать ему восстановиться и зажить новой жизнью", – сказал глава Запорожского областного военного комиссариата Владислав Хобот.

Как известно, летом 2018 года "суд" в оккупированном Россией Крыму приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Панова к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября Верховный суд России признал "законным" приговор Панову.

Напомним, Панов вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ 7 сентября.

В Украину также вернулись 24 моряка, захваченные Россией в районе Керченского пролива, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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