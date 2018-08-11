ДТП под Запорожьем: суд арестовал водителя КамАЗа на два месяца

Сегодня, 17:56

Подсудимый – 31-летний житель Донецкой области лишен права внесения залога

Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

Районным судом Запорожья был арестован водитель КамАЗа, который протаранил маршрутку на трассе в Запорожской области. Об этом сообщил "112 Украина" после судебного заседания.

Подсудимый – 31-летний житель Донецкой области, пока не дает никаких показаний. В районном суде Запорожья для него была избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

По информации адвоката подозреваемого, его подзащитный в момент ДТП находился в трезвом состоянии. Отмечается, что автомобиль недавно прошел техосмотр и был в исправном состоянии. Сторона защиты утверждает, что водитель КамАЗа не смог справиться с тормозами после отказа рулевого управления. 

Напомним, что количество жертв ДТП в Запорожской области возле села Каменское на трассе Харьков – Симферополь увеличилось до семи человек – в больнице во время операции умер ребенок 2011 года рождения.

Как известно, на момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось около 20 человек. Кроме того, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.

Руководство Нацполиции взяло под личный контроль расследование ДТП в Запорожской области, после совещания с руководителями МВД.
ДТП, водитель, Запорожье, арест, подсудимый

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП под Запорожьем: суд арестовал водителя КамАЗа на два месяца". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Telegram

В Запорожье лоб в лоб столкнулись грузовик с легковушкой: появились фото и видео

16 Июля, 14:03

После аварии "скорая" увезла пострадавших из легковушки

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья

В Запорожье пьяный водитель протаранил стоящий грузовик

22 Июня, 11:39

Ночью запорожский водитель на большой скорости врезался в грузовик
Загрузка...

Запорожье

Фото: TV5

В Запорожье произошло ДТП с машиной патрульной полиции

9 Августа, 11:20

Женщина за рулем Skoda не рассчитала дистанцию и врезалась в полицейский Prius

Запорожье

Фото: Первый Запорожский

Крупное ДТП в Запорожье: четыре человека оказались в больнице

8 Марта, 20:42

Среди пострадавших в аварии оказался и ребенок
Загрузка...