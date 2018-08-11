ДТП под Запорожьем: суд арестовал водителя КамАЗа на два месяца
Подсудимый – 31-летний житель Донецкой области лишен права внесения залога
Районным судом Запорожья был арестован водитель КамАЗа, который протаранил маршрутку на трассе в Запорожской области. Об этом сообщил "112 Украина" после судебного заседания.
Подсудимый – 31-летний житель Донецкой области, пока не дает никаких показаний. В районном суде Запорожья для него была избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
По информации адвоката подозреваемого, его подзащитный в момент ДТП находился в трезвом состоянии. Отмечается, что автомобиль недавно прошел техосмотр и был в исправном состоянии. Сторона защиты утверждает, что водитель КамАЗа не смог справиться с тормозами после отказа рулевого управления.
Напомним, что количество жертв ДТП в Запорожской области возле села Каменское на трассе Харьков – Симферополь увеличилось до семи человек – в больнице во время операции умер ребенок 2011 года рождения.
Как известно, на момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось около 20 человек. Кроме того, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.
Руководство Нацполиции взяло под личный контроль расследование ДТП в Запорожской области, после совещания с руководителями МВД.
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