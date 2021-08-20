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ДТП с детьми под Запорожьем – количество погибших увеличилось до пяти (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 12:06
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В аварии погибли дедушка, бабушка и трое маленьких детей
Автомобиль Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes / Фото: коллаж "Сегодня"
Автомобиль Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes / Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности ДТП с трагическими последствиями под Запорожьем. По обновленной информации полиции погибших не четверо, а пятеро.

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Об этом "Сегодня" сообщили в полиции Запорожской области.

"Погибшие – дедушка и бабушка, а также трое маленьких детей. Были ли они их внуками – устанавливается", – рассказала нам спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Фото: Светлана Леоненко, "Сегодня"
Фото: Светлана Леоненко, "Сегодня"

По данным полиции, события на трассе развивались так: рано утром в Васильевском районе на трассе Харьков-Симферополь 30-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В последнем находились пятеро человек. Авто слетело в кювет, перевернулось, загорелось, все пятеро человек, включая детей – погибли.

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Водитель автомобиля Opel с пассажиркой доставлен в больницу, по оценкам полиции, их жизням угрозы нет.

Фото: Светлана Леоненко, "Сегодня"
Фото: Светлана Леоненко, "Сегодня"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
  • нарушение правил маневрирования – 22%
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
  • пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная– водитель скрылся с места аварии.

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