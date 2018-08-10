ДТП с маршруткой под Запорожьем: погибли шесть человек, 17 получили ранения

В аварии погибли пятеро детей, которые ехали из курортной Кирилловки

В результате столкновения грузовика с маршруткой в Запорожской области погибли шесть человек – пятеро детей и один взрослый, еще 17 человек получили ранения.

Как сообщает "112.Украина", четверо детей погибли на месте происшествия и еще один ребенок умер в больнице. Кроме того, среди госпитализированных также есть несовершеннолетние.

Напомним, авария произошла на трассе между Запорожьем и райцентром Васильевка – возле села Каменское. После столкновения микроавтобус, выполнявший рейс из курортной Кирилловки в Запорожье, перевернулся на крышу.

"Маршрутка перевернулась и полностью выгорела. Известно, что она направлялась из Кирилловки в Запорожье и везла отдыхающих. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза… На место направилось восемь машин скорой помощи", – сообщает издание "Акцент" со ссылкой на собственные источники и очевидцев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.