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ДТП с маршруткой в Запорожской области: ранены 12 человек, в том числе четверо детей

9 июля, 14:41

В аварии пострадали 12 человек, в том числе четверо детей

В Запорожской области произошло серьезное ДТП с маршруткой
В Запорожской области произошло серьезное ДТП с маршруткой. Фото: Нацполиция

В Запорожской области произошло серьезное ДТП: в Васильковском районе 12 человек, в том числе четверо детей, были травмированы после столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки Ford Sierra.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла днем 8 июля на трассе "Харьков – Симферополь".

По данным ведомства, около 14:30 возле поселка Степногорск, во время буксировки другого автомобиля, Ford выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

В результате аварии пострадали водитель Ford и 11 пассажиров маршрутки. Все травмированные были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь, а потом отпустили домой.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, маршрутка, запорожская область

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Сегодня

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