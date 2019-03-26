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ДТП с пьяным водителем в Запорожье: после аварии Mercedes загорелся

Сегодня, 12:03

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до трех лет

ДТП в Запорожье
ДТП в Запорожье. Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
ДТП с пьяным водителем в Запорожье: после аварии Mercedes загорелся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f8/891/5c99f88914ac7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f8/891/5c99f88914ac7.jpg Запорожье Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до трех лет

После аварии, которую 20 марта устроил пьяный водитель на улице Волшебной в Запорожье, когда машина в результате столкновения загорелась, было открыла уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, производство открыто по статье "нарушение правил дорожного движения, которое повлекло травмы средней степени тяжести". 30-летнему водителю грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

В ведомстве напомнили, что авария произошла в Шевченковском районе города – нетрезвый водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии автомобиль загорелся, а пассажир машины получил травмы средней степени тяжести.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Запорожье, Mercedes

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