В Запорожье после лобового ДТП произошел пожар, есть погибшие

В Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – в лобовом столкновении "сошлись" Daewoo Sens и Geely, после столкновения машины загорелись. Оба водителя погибли.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла на Хортицком шоссе в ночь на 18 июня.
"25-летний водитель Daewoo Sens выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Geely под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия, а автомобиль Daewoo загорелся", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, водитель Geely погиб после столкновения, а шофер Daewoo сгорел в машине.
Как стало известно, в салоне Geely находилась 34-летняя пассажирка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Стали известны подробности ДТП в 17-м микрорайоне Бабурки. Столкнулись "Ланос" и такси "Джили". Оба водителя погибли. Водитель "Ланоса" сгорел в авто. Выжила пассажирка такси, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Полное видео без цензуры в нашем телеграм. Ссылка в описании профиля. Слабонервным не смотреть. #Запорожье #Запоріжжя
Напомним, ранее на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.
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