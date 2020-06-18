В Запорожье после лобового ДТП произошел пожар, есть погибшие

В аварии погибли оба водителя, еще один человек оказался в больнице

В Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – в лобовом столкновении "сошлись" Daewoo Sens и Geely, после столкновения машины загорелись. Оба водителя погибли.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла на Хортицком шоссе в ночь на 18 июня.

"25-летний водитель Daewoo Sens выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Geely под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия, а автомобиль Daewoo загорелся", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водитель Geely погиб после столкновения, а шофер Daewoo сгорел в машине.

Как стало известно, в салоне Geely находилась 34-летняя пассажирка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.

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