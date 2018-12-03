ДТП в Запорожье: "Жигули" врезались в маршрутку, опубликованы фото

Авария случилась на улице Счастливой, когда обе машины двигались в одном направлении

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, инцидент произошел поздним вечером 2 декабря, на улице Счастливой.

По предварительным выводам копов, водитель ВАЗа не выдержал безопасной дистанции и врезался в маршрутку. Информации о жертвах и пострадавших нет, однако оба автомобиля получили механические повреждения.







На водителя "Жигулей" составили административный протокол, а полицейские занимались выяснением всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Запорожской области маршрутное такси с пассажирами слетело с дороги в кювет и перевернулось на крышу. Авария, по данным полиции, произошла из-за непогоды, пострадал один человек.

А в Бердянске стекло одной из маршруток на улице города насквозь пробил кусок льда, вылетевший из-под колес проезжающей мимо машины. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали о том, как в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.