ДТП в Запорожской области: из-за пьяного мотоциклиста погиб его пассажир

Сегодня, 13:54

В момент аварии водитель находился под воздействием наркотиков и алкоголя

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Вольнянском районе Запорожской области водитель мотоцикла с коляской не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм его пассажир умер на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, смертельное ДТП произошло в селе Гнаровское, когда водитель мотоцикла "Днепр-11" с коляской попытался развернуться и опрокинулся.

В результате аварии пассажир мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью – 39-летний мужчина скончался на месте.

Как установили полицейские, на момент аварии мотоциклист находился под действием алкоголя и наркотиков. 27-летнего виновника ДТП задержали. Мотоцикл изъят.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вечером 26 ноября в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, мотоцикл, запорожская область, смертельное ДТП

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"Сегодня"

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