ДТП в Запорожской области: столкнулись Lanos и Таврия

Сегодня, 16:09

В результате аварии пострадали два человека

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

На трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области 12 ноября произошла авария – в пяти километрах от Васильевки, в направлении Мелитополя, столкнулись Lanos и "Таврия".

В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Скорая" госпитализировала пострадавших в Васильевскую центральную райбольницу. Обстоятельства аварии выясняет следствие.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, Таврия, запорожская область, lanos

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"Сегодня"

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