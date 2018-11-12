ДТП в Запорожской области: столкнулись Lanos и Таврия

На трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области 12 ноября произошла авария – в пяти километрах от Васильевки, в направлении Мелитополя, столкнулись Lanos и "Таврия".

В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Скорая" госпитализировала пострадавших в Васильевскую центральную райбольницу. Обстоятельства аварии выясняет следствие.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.