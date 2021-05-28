Душил мать на глазах у детей. Как накажут домашнего тирана из Запорожья – подробности

Мужчина заявлял, что ему грозит жена, но работники группы реагирования полиции установили совершенно противоположное

В Запорожье 34-летний мужчина в присутствии двух маленьких детей издевался над женой. Он душил ее и выгонял из квартиры.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, мужчина заявил полицейским, что жена совершает насилие и угрожает ему повредить имущество. Однако, пообщавшись с обоими участниками конфликта правоохранители установили, что именно глава семейства совершает насилие психологического и физического характера.

Он нецензурно ругался в присутствии детей, пытался душить женщину и выгонять ее из квартиры. Когда настоящие обстоятельства выяснились, тиран стал угрожать своей жене даже в присутствии полиции.

Правоохранители составили форму оценки рисков и запрещающее предписание на 3 суток по всем пунктам запрета. Однако, когда копы уехали, он сразу его нарушил, продолжая насильственные действия.

Правоохранители забрали женщину и детей в приют для пострадавших от домашнего насилия.

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Правоохранители забрали женщину и детей в приют для пострадавших от домашнего насилия. Фото: ГУНП В тренде Где ракеты будут взлетать? В Одессе депутат рассмешил зал на заседании (видео)

На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Домашнему тирану грозит штраф от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест до семи суток.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей.

Также напомним, в Кременчуге муж полтора года жестоко избивал супругу.