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Две тонны костей были обнаружены возле больницы в Запорожье: видео

9 декабря, 17:49

Останки животных на месте сожгли спасатели и представители Госпродпотребслужбы

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Почти две тонны коровьих костей обнаружили возле областной больницы в Запорожье. На свалку наткнулась местная жительница. Она сняла все на видео и вызвала полицию. На костях правоохранители нашли следы профессиональной обработки. То есть, это отходы мясоперерабатывающего предприятия. Какой завод мог таким образом избавиться от отходов, расследуют полицейские. Останки животных на месте сожгли спасатели и представители Госпродпотребслужбы.

Сергей Приходько в. о. начальника Запорожского городского управления Госпродпотребслужбы:

"Подготовлено место – яма глубиной более двух метров. И после этого кости были сожжены на месте, после чего были проведены соответствующие мероприятия дезинфекции".

Антисанитарные скандалы в последнее время гремят в связи с украинскими больницами. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что детскую больницу в Николаеве наводнили тараканы. Женщина засняла видео, на котором насекомые ползают по полу, окнам, тумбочкам и даже на самих больных.

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Запорожье больницы кости

Источник: Сегодня

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