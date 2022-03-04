Джонсон созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС

Премьер-министр Великобритании созвонился с президентом Украины

Джонсон отреагировал на события на Запорожской АЭС/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании заявил, что созывает заседание СБ ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

Джонсон заявил, что необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы. По его словам, Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась. Премьер-министр заявил, что будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос.

Ситуация на Запорожской АЭС