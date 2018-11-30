"Элитное" ДТП в Мелитополе: Porsche жестко "догнал" Chevrolet, опубликованы фото

В Запорожской области на одной из улиц Мелитополя произошла авария с участием элитных автомобилей – столкнулись Porsche и Chevrolet. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщает "РИА Мелитополь", ДТП произошло 29 ноября в районе сервисного центра МВД. По словам очевидцев, водитель автомобиля Porsche, ехавший на большой скорости по улице Интеркультурной, врезался в Chevrolet, который двигался перед.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.









Примечательно, что ДТП произошло возле "лежачего полицейского". Выяснением причин и обстоятельств столкновения занимались стражи порядка.

Напомним, ранее мы писали о масштабном ДТП на улице Васильковской в Киеве, где Toyota Сamry на высокой скорости протаранила несколько машин, стоявших в правом ряду.

Стоит напомнить и о серьезной аварии в Днепре, где столкнулись десять автомобилей и пострадали как минимум три человека.