"Элитное" ДТП в Мелитополе: Porsche жестко "догнал" Chevrolet, опубликованы фото
В результате аварии обошлось без пострадавших
В Запорожской области на одной из улиц Мелитополя произошла авария с участием элитных автомобилей – столкнулись Porsche и Chevrolet. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.
Как сообщает "РИА Мелитополь", ДТП произошло 29 ноября в районе сервисного центра МВД. По словам очевидцев, водитель автомобиля Porsche, ехавший на большой скорости по улице Интеркультурной, врезался в Chevrolet, который двигался перед.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Примечательно, что ДТП произошло возле "лежачего полицейского". Выяснением причин и обстоятельств столкновения занимались стражи порядка.
Напомним, ранее мы писали о масштабном ДТП на улице Васильковской в Киеве, где Toyota Сamry на высокой скорости протаранила несколько машин, стоявших в правом ряду.
Стоит напомнить и о серьезной аварии в Днепре, где столкнулись десять автомобилей и пострадали как минимум три человека.
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